Samsung прокачала свою программу трейд-ин

Компания Samsung официально объявила об изменениях своей программе Galaxy Trade-In, которая теперь позволяет потребителям обменивать определённые модели смартфонов Galaxy на протяжении всего года без необходимости совершать новую покупку. Обновлённая программа стартует сегодня в Южной Корее и Франции, а в других странах появится позже в 2025 году. Компания заявила, что цель изменений — повысить ценность устройств Galaxy в долгосрочной перспективе, предоставляя пользователям значительные скидки через процесс обмена.

Основные изменения программы заключаются в двух аспектах, важнейшим из которых является отмена обязательного требования покупки нового устройства. Ранее для обмена устройства нужно было оформлять заказ на новый товар через samsung.com или приложение компании, а опция трейд-ина становилась доступной только в процессе оформления гаджета. Кроме того, хотя в США и большинстве западных стран трейд-ин доступен в любое время года, в Южной Корее и ряде других стран он ранее был ограничен определёнными периодами. Как правило, трейд-ин доступен только сразу после выхода новых продуктов. Однако у программы всё же остаётся одно серьёзное ограничение — обмену подлежат только определённые модели флагманских смартфонов Samsung. На данный момент в список входят устройства линейки Galaxy S20–S23, а также складные смартфоны от Z Flip 3 и Z Fold 3 до Z Flip 5 и Z Fold 5. Смартфоны среднего класса поменять со скидкой просто не выйдет.