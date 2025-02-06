Samsung провела турнир на Galaxy S25 Ultra

Samsung провела демонстрационный турнир между двумя ведущими командами по Call of Duty: Mobile, чтобы продемонстрировать игровые возможности своего нового флагмана — Galaxy S25 Ultra. Смартфон оснащён мобильным процессором Snapdragon 8 Elite и испарительной камерой, обеспечивающей стабильный игровой процесс даже в требовательных играх — так говорит производитель. Турнир получил название #PlayGalaxy Cup: The Greatest Rivalry with Call of Duty: Mobile и объединил две топовые команды из Северной Америки. Согласно пресс-релизу Samsung, полное мероприятие, состоявшееся 25 января, транслировалось в прямом эфире на YouTube-канале и собрало 3 миллиона просмотров, а на самом месте проведения события присутствовало 250 зрителей, которые активно поддерживали свои любимые команды.

Естественно, все игроки использовали Galaxy S25 Ultra, а профессиональный игрок и контент-креатор TeeP отметил, что смартфон обеспечивает игровой опыт уровня консоли на мобильном устройстве. Стоит отметить, что это уже третий год подряд, когда Samsung организует подобное мероприятие, демонстрируя игровые возможности серии Ultra. Однако, несмотря на впечатляющие характеристики и такой крутой ивент, многие журналисты отмечают, что чип Elite for Galaxy, установленный в S25 Ultra, может показывать удручающую производительность при длительных нагрузках из-за банального перегрева. Об этом на официальном мероприятии, конечно, никто говорить не стал.
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