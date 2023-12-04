Samsung работает над 1-дюймовым датчиком изображения

Сегодня появилась достаточно интересная информация о том, что южнокорейская компания Samsung, судя по данным некоторых крупных инсайдеров, начала работу над камерой размером в 1 дюйм, но, к сожалению, на разработку такого крупного проекта нужно много времени и в конечном итоге в следующем году, вероятно, новая камера представлена не будет, что немного огорчает на самом деле. Согласно информации от надёжного западного источника, Samsung вкладывает в данное направление работы очень много ресурсов, потому что потенциальные покупатели очень хотят получить в своё распоряжение камеру большого размера. Кроме того, на самом деле в такой камере есть огромная потребность на фоне того, что производители постепенно отходят от системы многих камер к одной, но очень хорошей и с переменной кратностью.

Источник также заявил, что ему уже известны характеристики нового датчика изображения, которые будут представлены на момент релиза — речь о размере в 1/0,98 дюйм, разрешение 200 Мп, размере пикселя в 0,8 мкм и оптической стабилизации изображения, что крайне важно для современного решения. Важно отметить, что 1-дюймовые сенсоры в смартфонах на самом деле не совсем имеют размер в 1 дюйм, но все остальные характеристики кажутся вполне реальными и востребованными — то же разрешение в 200 Мп позволит без труда справиться с кадрированием, биннингом пикселей и прочими тонкостями обработки кадра. К сожалению, мы с огромной долей вероятности не увидим этот датчик в предстоящем Galaxy S24 Ultra. Компании нужно больше времени.
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