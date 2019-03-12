Samsung работает над двумя новыми складными смартфонами

Samsung Galaxy Fold - не единственный складной телефон из мастерской корейского гиганта. Компания работает над еще двумя складными телефонами, каждый из которых имеет свой уникальный дизайн.

Одно устройство будет иметь вертикально складывающуюся конструкцию, в стиле Razr, а другой раскладывающую наружу, как и Mate X от Huawei. Первый должен появиться в конце 2019 или начале 2020 года. Samsung планирует иметь дополнительный экран снаружи, как у Galaxy Fold, но дизайн может измениться. Складывающийся наружу телефон появится позже, и он должен быть тоньше, поскольку у него не будет дополнительного экрана. Никаких других подробностей о дизайне, функциях или ценах этих устройств пока нет.

Galaxy Fold, первый складной телефон Samsung, также является самым дорогим в компании, его стоимость составляет 1 980 долларов. Samsung пытается улучшить дисплей Fold, увеличивая его долговечность и устраняя складки, которые появляются на дисплее после того, как он сложен около 10000 раз. Интересно, что Samsung даже рассматривает вопрос о бесплатной замене экрана для пользователей из-за этой проблемы.