Samsung работает над «раскладушкой»

Компания Samsung всё ещё не выпустила складной смартфон Galaxy Fold, а в сети уже появились подробности о ещё одной такой новинке.

Согласно отчёту южнокорейского издания, производитель сейчас работает над новым складным смартфоном. Новинка станет конкурентом Motorola Razr 2019 и получит форм-фактор «раскладушки». Устройству приписывают основной гибкий OLED-дисплей с диагональю 6.7 дюймов. На внешней стороне разместят дополнительный экран для уведомлений на 1 дюйм. Других подробностей о смартфоне пока нет, но можно предположить, что он станет преемником прошлогоднего Samsung W2019 и получит топовые характеристики. Новую «раскладушки» Samsung не стоит ждать в этом году. Её, предположительно, представят в первой половине 2020 года.