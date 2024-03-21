Samsung расширила поддержку планшета Galaxy Xcover7

Совсем недавно вместе с запуском серии флагманских смартфонов Galaxy S24 компания Samsung продлила программу обновлений программного обеспечения для определённых смартфонов вплоть до 7 лет (сюда входят как обновления операционной системы, так и патчи безопасности). Теперь компания решила предоставить еще более длительную поддержку для некоторых своих устройств Enterprise Edition, то есть для гаджетов, созданных для корпоративного сектора. Планшеты, выпущенные в 2024 году или позднее, будут получать 8 лет обновлений — в настоящее время это касается только Galaxy Tab Active5, который был запущен в январе, но, конечно же, будут и новые модели. Для корпоративных смартфонов, таких как Galaxy Xcover7, Samsung будет предоставлять 7 лет обновлений, как и для серии S24 для обычных потребителей.

Следует отметить, что при запуске планшетам Tab Active и Xcover были обещаны только 4 обновления операционной системы и 5 лет поддержки. Этой новостью поделился в LinkedIn руководитель Samsung из Нидерландов. Неясно, приведет ли это к повышению сроков поддержки для потребительских планшетов, но новые модели Galaxy S уже соответствуют 7-летней поддержке Xcover. Проблема заключается в том, что на текущий момент даже премиальные модели, такие как серия Galaxy Tab S9, получают только 4 обновления операционной системы и 5 лет патчей. Вероятно, их срок поддержки в ближайшем будущем тоже будет расширен, иначе это будет очень нелогичным решением для пользователей.