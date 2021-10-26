Samsung расширяет линейку ноутбуков Galaxy Book

Компания Samsung Electronics сегодня объявила о доступности трех новых продуктов: Galaxy Book, Galaxy Book Odyssey и Galaxy Book Pro 360 5G. Galaxy Book доступен с сегодняшнего дня, а Galaxy Book Odyssey и Galaxy Book Pro 360 5G будут доступны 11 ноября. С каждым ноутбуком пользователи получают компьютер премиум-класса, которые можно брать с собой куда угодно, благодаря великолепным дисплеям Intel 11-го поколения. высокая производительность и бесперебойная работа с экосистемой Galaxy.

Каждый новый Galaxy Book обладает уникальным дизайном на любой вкус - от ультратонкого корпуса Galaxy Book Pro 360 5G до изысканного классического внешнего вида Galaxy Book и прочного скошенного стиля Galaxy Book Odyssey. Все три ПК также поставляются с Windows 11, предлагая свежий, новый и современный вид и инструменты, чтобы приблизить вас к тому, что вы любите, повысить производительность и вдохновить на творчество.

Galaxy Book. Тонкий, легкий и сверхмощный Galaxy Book - это идеальный баланс премиум-функций и оптимальной стоимости. Благодаря быстрому процессору Intel Core, Galaxy Book упрощает многозадачность и делает вашу жизнь гладкой. Благодаря практически мгновенному запуску и минимальному времени задержки, Galaxy Book надежен и быстр, независимо от того, хотите ли вы загружать работу, транслировать любимое шоу или общаться по видеочату с друзьями.

Galaxy Book Odyssey обладает всей необходимой мощностью - для серьезной работы и развлечений. Новейшие высокопроизводительные процессоры Intel Core серии H 11-го поколения, графический процессор NVIDIA GeForce RTX 3050Ti и аккумулятор повышенной емкости 83 Втч помогут вам получить максимальную производительность в любой момент. И вы можете управлять всей этой производительностью с помощью встроенного приложения Odyssey Control, которое позволяет вам контролировать использование процессора, графического процессора и оперативной памяти или даже контролировать скорость вращения вентилятора. Антибликовое покрытие и яркость 300 нит позволяют работать, транслировать или играть в ярких цветах. Galaxy Book Odyssey имеет цельнометаллический корпус и футуристический скошенный дизайн, который поможет вам выделиться из толпы.

Galaxy Book Pro 360 5G обеспечивает постоянное соединение и скорость, которую хотят пользователи, где бы они ни находились. С 5G вы получаете преимущества практически нулевой задержки, а также дополнительный уровень безопасности, недоступный общедоступным Wi-Fi. Благодаря быстрому и безопасному соединению, которое можно взять с собой куда угодно, Galaxy Book Pro 360 5G превращает любое место в мобильный офис, конференц-зал или кинотеатр. Каждый видеозвонок и каждая сцена потрясающе выглядят на 13,3-дюймовом сенсорном экране AMOLED FHD. Это беспрецедентный визуальный опыт для развлечения и творчества. Galaxy Book Pro 360 5G - это проверенный Intel Evo процессор 11-го поколения с ядром, обеспечивающий лучшую графику, более быстрое подключение и лучшее в своем классе время автономной работы.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Book
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