Samsung раскрыла дизайн Galaxy F62

Компания Samsung опубликовала официальное изображения смартфона Galaxy F62, который будет официально представлен уже завтра. Судя по тизеру, аппарат получит квадратный блок тыльной камеры с четырьмя модулями одинакового размера. Данный дизайн напоминает недавние концепт-рендеры смартфонов линейки iPhone 13, выход которых ожидается грядущей осенью.

Предыдущие слухи прочили смартфону предустановленную операционную систему Android 11 с оболочкой One UI 3.1, 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, одинарную фронтальную камеру на 32 Мп, основную квадрокамеру с главным модулем разрешением 64 Мп, восьмиядерную платформу Exynos 9825 с тактовой частотой до 2.4 ГГц и графикой ARM Mali-G76 MP12, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 7000 мАч. Ориентировочная цена Galaxy F62 составляет 345 долларов.