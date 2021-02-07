Samsung раскрыла дизайн Galaxy F62

Предыдущие слухи прочили смартфону предустановленную операционную систему Android 11 с оболочкой One UI 3.1, 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, одинарную фронтальную камеру на 32 Мп, основную квадрокамеру с главным модулем разрешением 64 Мп, восьмиядерную платформу Exynos 9825 с тактовой частотой до 2.4 ГГц и графикой ARM Mali-G76 MP12, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 7000 мАч. Ориентировочная цена Galaxy F62 составляет 345 долларов.
Компания Samsung опубликовала официальное изображения смартфона Galaxy F62, который будет официально представлен уже завтра. Судя по тизеру, аппарат получит квадратный блок тыльной камеры с четырьмя модулями одинакового размера. Данный дизайн напоминает недавние концепт-рендеры смартфонов линейки iPhone 13, выход которых ожидается грядущей осенью.