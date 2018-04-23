Samsung раскрыла дизайн смартфонов Galaxy A6 и A6 Plus

В сеть утекли рендеры смартфонов Samsung Galaxy A6 и A6 Plus, которые еще не были представлены официально. Источником изображений стала сам производитель, ведь на рендерах изображены официальные чехлы Samsung. По предварительным данным, старшая модель получит однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 625, шестидюймовый дисплей с разрешением 2220:1080 пикселей и соотношением сторон 18:9, 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ флэш-памяти, а также предустановленную операционную систему Android 8.0. Официальный анонс должен состояться в ближайшие недели.