Samsung распечатала фотографию с 200 Мп сенсора

В конце прошлого года Samsung показала нам, на что способна 200-мегапиксельная камера. Однако в то время мы мало что знали о датчике или о том, на что он способен, но похоже, что южнокорейский технический гигант усердно работал над улучшением своего 200-мегапиксельного датчика. Несмотря на то, что эта технология до сих пор недоступна ни в одном серийном устройстве, фирма продолжает хвастаться сенсором, вплоть до печати массивного холста и его демонстрации. Площадь картины, о которой мы говорим, составляет 616 квадратных метров. Для тех, кому интересно, насколько большая эта фотография, она примерно в полтора раза больше баскетбольной площадки. Как предполагалось ранее, изображение было снято с использованием 200-мегапиксельного сенсора Samsung, и проект стал способом компании «по-настоящему проверить пределы высокопроизводительного 200-мегапиксельного сенсора и его качество изображения».

Впрочем, конечный результат выглядит достаточно привлекательным решением. Также важно знать, что смартфон компании Samsung, использующий 200-мегапиксельный сенсор, все еще находится на стадии тестировании. Это означает, что датчик использовался вместе со специальным устройством. Сделать окончательный снимок было непросто, потому что изображение площадью 616 квадратных метров пришлось распечатывать по частям. Всего команде Samsung пришлось напечатать 12 листов, и все они были сшиты вместе, чтобы создать единое изображение. Пройдя этот процесс, компания поняла, что наличие датчика с таким огромным количеством мегапикселей дает преимущества, и главное из них заключается в том, что вы можете увеличивать и обрезать изображения без потери качества.
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