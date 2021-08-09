Samsung рассекретила дизайн Galaxy S21 FE

На официальной странице Samsung в Instagram обнаружился рендер смартфона Samsung Galaxy S21 FE, официальный релиз которого ожидается 11 августа. Изображение быстро удалили, но оно успело разлететься по сети. Таким образом, корейский производитель подтвердил наличие фиолетовой расцветки и вертикально ориентированной тройной камеры.

По данным китайского регулятора TENAA, Samsung Galaxy S21 FE 5G получит 6,4-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, поддержку сетей 5G, корпус с габаритами 155,7:74,5:7,9 мм, батарею ёмкостью 4370 мАч, поддержку быстрой зарядки на 45 Вт, процессоры Qualcomm Snapdragon 888 и Exynos 2100 в зависимости от региона, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, тройную тыльную камеру с датчиками разрешением 12 Мп, 12 Мп и 8 Мп, фронтальную камеру на 32 Мп и предустановленную оболочку OneUI 3.0 на основе Android 11.
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