Samsung разрабатывает конкурента складного iPhone

Судя по растущему количеству утечек, в следующем году Samsung может представить не один, а сразу два раскладных смартфона «книжного» формата. Пока это лишь теория, но основана она на том, что компания активно разрабатывает устройство с номером модели SM-F971. Этот аппарат проходит под кодовым названием H8 и точно не имеет отношения к Fold8, который обозначается как SM-F976 и носит код Q8. При этом SM-F971 относится именно к линейке Galaxy Z Fold, а не к Flip, поскольку модели формата «раскладушка» всегда начинаются с цифры 7, а не 9. И вот что действительно интригует. Galaxy Z Flip FE имеет номер модели SM-F761. Если Samsung выпустит Flip FE 2, он получит обозначение SM-F771 — компания каждый год увеличивает центральную цифру.

Первая цифра, как известно, указывает на тип корпуса, и для Flip это 7. Логично предположить, что SM-F971 может быть Galaxy Z Fold FE — у него всё тот же формат нумерации, только вместо 7 используется 9, что соответствует «книжке». Есть и альтернативная версия. Некоторые источники утверждают, что SM-F971 станет первым устройством нового форм-фактора — всё ещё книжным, но с внешним экраном формата 18:9 и квадратным гибким дисплеем внутри. Якобы Samsung создаёт такой Fold, чтобы конкурировать с грядущим гибким iPhone, который тоже выйдет в следующем году и, по слухам, получит более широкий внешний экран, чем у Galaxy Z Fold7. Конечно, пока что сказать точно нельзя, но производитель явно старается угнаться за трендами мобильного рынка.