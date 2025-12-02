Samsung разрабатывает конкурента складного iPhone

Первая цифра, как известно, указывает на тип корпуса, и для Flip это 7. Логично предположить, что SM-F971 может быть Galaxy Z Fold FE — у него всё тот же формат нумерации, только вместо 7 используется 9, что соответствует «книжке». Есть и альтернативная версия. Некоторые источники утверждают, что SM-F971 станет первым устройством нового форм-фактора — всё ещё книжным, но с внешним экраном формата 18:9 и квадратным гибким дисплеем внутри. Якобы Samsung создаёт такой Fold, чтобы конкурировать с грядущим гибким iPhone, который тоже выйдет в следующем году и, по слухам, получит более широкий внешний экран, чем у Galaxy Z Fold7. Конечно, пока что сказать точно нельзя, но производитель явно старается угнаться за трендами мобильного рынка.