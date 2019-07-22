Samsung разрабатывает ноутбук 2-в-1 Galaxy Space

У Samsung в разработке находится новое устройство Windows, которое называется «Galaxy Space». Хотя не совсем ясно, каким может быть этот аппарат, Galaxy Space работает под управлением Windows 10 и имеет 8 ГБ системной памяти, а 8-ядерный процессор имеет базовую тактовую частоту 2,84 ГГц.

Похоже, что это скорее всего конвертируемый ноутбук, отличный от моделей Galaxy Book от Samsung, на котором установлен чип Qualcomm Snapdragon. Как отмечается, результаты тестов одноядерных и многоядерных процессоров аналогичны показателям Samsung Galaxy Book 2, ноутбука 2-в-1, в котором используется чип Qualcomm Snapdragon 850. Таким образом, мы могли бы взглянуть на что-то похожее.