Samsung разрабатывает процессор для нового ИИ

Компания Samsung Electronics стремительно развивается в области производства полупроводников, но даже при этом компании не удалось привлечь внимание лидеров рынка вроде NVIDIA, которые предпочитают TSMC из-за более продвинутых технологических процессов. Но сегодня появилась информация, что корейский гигант планирует сделать шаг вперёд в области технологий на базе искусственного интеллекта и реализовать чипы, которые смогут нативно обрабатывать общий искусственный интеллект (Artificial General Intelligence или AGI). Искусственный общего назначения является следующим большим шагом после формирования генеративного искусственного интеллекта, поскольку технология обещает воспроизвести способности, присущие человеку — например, новый ИИ убед вести беседы, рисовать или советовать что-либо на уровне обычного человека с полноценным интеллектом.

И учитывая развитие этого направления, компания Samsung создала новое подразделение исключительно для разработки полупроводников в области AGI. Компания планирует в ближайшем будущем представить массу интересных решений, которые позволят вычислять различные вещи на базе нового ИИ, и это на деле очень интересный момент, так как Samsung вполне может завладеть львиной долей рынка в самое ближайшее время. Да и приятен сам факт того, что крупные компании работают в этом направлении и вскоре искусственный интеллект перестанет быть игрушкой. Это, конечно очень занимательно.