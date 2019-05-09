Samsung разработала 64-мегапиксельный датчик для смартфонов

Samsung представила 64-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL Bright GW1 с пикселями размером 0,8 мкм, самый маленький из доступных на рынке прямо сейчас. Кроме того, Samsung также представила 48MP версию ISOCELL Bright GM2. Она также имеет размер пикселя 0,8 мкм, что дает Samsung диапазон датчиков от 20 до 64 МП в линейке. Меньшие размеры позволяют производителям создавать меньшие модули камеры или сжимать больше пикселей в современные проекты.

Использование 64 МП сенсора позволит получить очень детализированные изображения при ярких настройках. Объединяя четыре пикселя в один, датчик также может создавать 16-мегапиксельные изображения при использовании в условиях низкой освещенности. Датчик GW1 поддерживает широкий динамический диапазон (HDR) в реальном времени до 100 децибел (дБ) по сравнению с 60 децибелами, установленными на обычном датчике, и 120 децибелами для человеческого глаза. Преимущество состоит в том, что изображения могут обрабатываться более насыщенными оттенками. Датчик также включает в себя «Super PD», который представляет собой высокопроизводительную технологию автофокусировки с определением фазы.

Датчик также может записывать в формате 1080p (FHD) со скоростью 480 кадров в секунду. Samsung утверждает, что это позволяет его компоненту поддерживать «плавное кинематографическое замедленное видео». И 64-мегапиксельная GW1, и 48-мегапиксельная GM2 начнут массовое производство во второй половине года, что означает, что любой из них может быть найден на задней панели Samsung Galaxy Note 10.