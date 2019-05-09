Samsung разработала 64-мегапиксельный датчик для смартфонов

2019-05-09, Автор - Anna; Продукт - Samsung 64Mp ISOCELL Bright GW1, 48Mp ISOCELL Bright GM2; [132]
Samsung представила 64-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL Bright GW1 с пикселями размером 0,8 мкм, самый маленький из доступных на рынке прямо сейчас. Кроме того, Samsung также представила 48MP версию ISOCELL Bright GM2. Она также имеет размер пикселя 0,8 мкм, что дает Samsung диапазон датчиков от 20 до 64 МП в линейке. Меньшие размеры позволяют производителям создавать меньшие модули камеры или сжимать больше пикселей в современные проекты.

Использование 64 МП сенсора позволит получить очень детализированные изображения при ярких настройках. Объединяя четыре пикселя в один, датчик также может создавать 16-мегапиксельные изображения при использовании в условиях низкой освещенности. Датчик GW1 поддерживает широкий динамический диапазон (HDR) в реальном времени до 100 децибел (дБ) по сравнению с 60 децибелами, установленными на обычном датчике, и 120 децибелами для человеческого глаза. Преимущество состоит в том, что изображения могут обрабатываться более насыщенными оттенками. Датчик также включает в себя «Super PD», который представляет собой высокопроизводительную технологию автофокусировки с определением фазы.

Датчик также может записывать в формате 1080p (FHD) со скоростью 480 кадров в секунду. Samsung утверждает, что это позволяет его компоненту поддерживать «плавное кинематографическое замедленное видео». И 64-мегапиксельная GW1, и 48-мегапиксельная GM2 начнут массовое производство во второй половине года, что означает, что любой из них может быть найден на задней панели Samsung Galaxy Note 10.

Комментарии:
Беспроводной динамик boAt Stone 1400 с а...
Беспроводной динамик boAt Stone 1400 с аКомпания boAt запускает большой портативный беспроводной динамик Stone 1400. Отличительной особенностью b...
Asus Zenfone 6 получит Qualcomm Snapdrag...
Asus Zenfone 6 получит Qualcomm Snapdrag Asus планирует выпустить свой флагманский смартфон ZenFone 6 16 мая, но детали о его характеристиках был...
Набор чехлов для iPhone XI подтверждает...
Набор чехлов для iPhone XI подтверждаетВпервые дизайн Apple iPhone XI и XI Max впервые появился в январе. И недавно, придавая больше веса слухам...
Смартфон Xiaomi Mi Mix 2S подешевел до 3...
Смартфон Xiaomi Mi Mix 2S подешевел до 3Компания Xiaomi снизила цену на смартфон Mi Mix 2S до 293 долларов за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ ...
Обзор Trust Verto Wireless. Беспроводная...
Обзор Trust Verto Wireless. БеспроводнаяСегодня мы детально изучим беспроводную мышку Trust Verto Wireless. Выполнена она в эргономичном корпусе,...
Портативный творческий планшет для профе...
Портативный творческий планшет для профеКомпания Wacom анонсировала новый Intuos Pro Small для своей линейки перьевых и графических планшетов, пр...
Google добавляет 53 универсальных смайли...
Google добавляет 53 универсальных смайлиGoogle готовится выпустить 53 новых смайлика для мобильных телефонов Pixel в бета-версии и добавит их во ...
Самый странный патент Samsung...
Самый странный патент SamsungХотя Galaxy Fold представляет собой первую официальную попытку Samsung создать коммерческое складное устр...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Trust Verto Wireless. Беспроводная вертикальная мышкаОбзор Trust Verto Wireless. Беспроводная вертикальная мышка
Обзор Creative Pebble Plus. Компактная акустическая система формата 2.1Обзор Creative Pebble Plus. Компактная акустическая система формата 2.1
Обзор SteelSeries Apex 150. Игровая клавиатура с мембранными переключателямиОбзор SteelSeries Apex 150. Игровая клавиатура с мембранными переключателями
Обзор Thermaltake Water 3.0 240 ARGB Sync (CL-W233-PL12SW-A). Недорогая и эффективная СВООбзор Thermaltake Water 3.0 240 ARGB Sync (CL-W233-PL12SW-A). Недорогая и эффективная СВО
Обзор Tesoro Gram XS. Низкопрофильная механическая клавиатураОбзор Tesoro Gram XS. Низкопрофильная механическая клавиатура
Предварительный обзор ZTE Blade A7. Недо...
Предварительный обзор ZTE Blade A7. НедоКрупные производители смартфонов приучили нас к тому, что любой смартфон среднего или флагманского уровня...
Обзор Fell Seal: Arbiter's Mark. Стимпан...
Обзор Fell Seal: Arbiter's Mark. СтимпанДовольно часто инди-игры предлагают игроку даже больше возможностей и интересных идей, чем крупные проект...
Обзор UBOAT. Игра про немецкую подлодку...
Обзор UBOAT. Игра про немецкую подлодкуРазработчики проекта UBOAT выбрали не совсем привычный для нас сеттинг, который позволил привлечь дополни...
Предварительный обзор Aerocool SI-5200 R...
Предварительный обзор Aerocool SI-5200 RСегодня мы с вами посмотрим на достаточно интересный корпус для вашего компьютера, который обладает целым...
Обзор Smashing Rush. Необычный раннер...
Обзор Smashing Rush. Необычный раннерСтоит отметить, что жанр раннеров давно считается устаревшим — геймеры радовались данным играм лет пять н...
Предварительный обзор Corsair Carbide 17...
Предварительный обзор Corsair Carbide 17Мы все давно привыкли к тому, что компания Corsair делает достаточно дорогие продукты. Это касается как к...
Обзор World War Heroes. Новый шутер для ...
Обзор World War Heroes. Новый шутер для Мне на глаза попалась игра World War Heroes и я сразу решил, что этот шутер мне точно понравится. Разрабо...
Предварительный обзор SilverStone LD03. ...
Предварительный обзор SilverStone LD03. Сегодня мы поговорим о довольно интересном компьютером корпусе SilverStone LD03, который не только выгляд...
Предварительный обзор Valve Index. Новый...
Предварительный обзор Valve Index. НовыйВ последнее время рынок шлемов виртуальной реальности стал развиваться достаточно активно — крупные произ...
Предварительный обзор Vivo Z3x. Стильный...
Предварительный обзор Vivo Z3x. СтильныйВ последнее время мы начали привыкать к тому, что современные смартфоны стоят крайне дорого и ничего с эт...
Обзор Techwars Deathmatch. Война роботов...
Обзор Techwars Deathmatch. Война роботовТема роботов многим близка и уже множество разработчиков попробовали реализовать свои проекты в этом сетт...
Предварительный обзор Dell Alienware m17...
Предварительный обзор Dell Alienware m17Подавляющее большинство пользователей привыкло к тому, что для рабочих задач подходит исключительно MacBo...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor