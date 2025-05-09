Samsung разработала экран для складного iPhone

Новая технология должна соответствовать жёстким требованиям Apple по энергоэффективности, яркости и толщине. И, по данным корейского инсайдера, Samsung достигла технологического прорыва в этом вопросе — сенсорный слой теперь может быть интегрирован прямо в панель, что снижает толщину дисплея на 19% по сравнению с серией Galaxy Z Fold. Благодаря этому складной iPhone будет легче и прочнее своих конкурентов. Неясно, почему Samsung не использует эту технологию уже в Galaxy Z Fold 7 — возможно, дело в высокой себестоимости производства. В то же время сотрудничество с Apple обещает компании стабильную прибыль, особенно если складной iPhone будет продаваться в больших объёмах, так что стратегия Samsung на ближайшее будущее вполне понятна.