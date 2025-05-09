Samsung разработала экран для складного iPhone

В начале этого года сообщалось, что Apple занимается отбором поставщиков компонентов для своего складного iPhone, чтобы запустить устройство во второй половине 2026 года. Учитывая богатый опыт Samsung в сфере складных экранов, именно южнокорейская компания, скорее всего, станет эксклюзивным поставщиком дисплеев. Однако Apple не заинтересована в использовании стандартных панелей — компания нацелена на уникальное решение, которое ещё не применялось в других устройствах. Согласно слуху, опубликованному инсайдером yeux1122, для складного iPhone компания Samsung может перейти на совершенно новый производственный процесс, а дисплей будет иметь фирменные особенности и торговые марки Apple.

Новая технология должна соответствовать жёстким требованиям Apple по энергоэффективности, яркости и толщине. И, по данным корейского инсайдера, Samsung достигла технологического прорыва в этом вопросе — сенсорный слой теперь может быть интегрирован прямо в панель, что снижает толщину дисплея на 19% по сравнению с серией Galaxy Z Fold. Благодаря этому складной iPhone будет легче и прочнее своих конкурентов. Неясно, почему Samsung не использует эту технологию уже в Galaxy Z Fold 7 — возможно, дело в высокой себестоимости производства. В то же время сотрудничество с Apple обещает компании стабильную прибыль, особенно если складной iPhone будет продаваться в больших объёмах, так что стратегия Samsung на ближайшее будущее вполне понятна.
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