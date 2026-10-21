Samsung разработала новый модем для будущих флагманов

Смартфоны Samsung Galaxy на базе процессоров Exynos давно подвергаются критике по причине повышенного энергопотребления в режиме ожидания. Их модемы, как правило, расходуют больше энергии, чем аналоги в моделях с процессорами Snapdragon, однако подразделение Samsung LSI, отвечающее за разработку полупроводниковых компонентов, возможно, наконец нашло решение этой проблемы. По данным источников издания The Elec, новый модем M2700, который будет использоваться вместе с процессором Exynos 2700 в некоторых моделях Galaxy S27, обеспечит повышенную энергоэффективность. Один из представителей отрасли сообщил, что благодаря регулировке напряжения и другим мерам разработчикам удалось добиться производительности на уровне конкурентов или даже превзойти их решения.

Несмотря на использование прежнего техпроцесса, M2700 должен потреблять меньше энергии. Оптическое уменьшение размеров кристалла позволило сократить площадь чипа на 4%, кроме того, модем получит новые технологии связи, которые должны улучшить качество сигнала и не только. Такие технологии применяются, в частности, для спутниковой связи. В перспективе Samsung планирует перевести модем M2800, предназначенный для смартфонов серии Galaxy S28, на 2-нм техпроцесс. Это позволит повысить энергоэффективность и одновременно освободить производственные мощности на 4-нм линиях. Их компания рассчитывает использовать для выпуска высокоскоростной памяти HBM, востребованной в серверах с искусственным интеллектом.
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