Samsung разработала первый в мире OLED-дисплей с частотой 240 Гц для ноутбуков

Компания Samsung создала первый в мире OLED-дисплей с частотой 240 Гц для ноутбуков.

OLED-панель имеет диагональ 15,6 дюйма и разрешение QHD, а контрастность составляет 1000000: 1. Время отклика заявлено всего 0,2 мс, а также реализована поддержка DisplayHDR 600. Новая разработка уже используется в игровом ноутбуке MSI Raider GE67 HX. Модель также оснащена процессорами Intel Alder Lake и графикой GeForce RTX, что обеспечивает высокую производительность в играх и рабочих приложениях. Базовая версия MSI Raider GE67 HX стоит 2500 долларов, с конфигурацией Intel Core i9-12900HX в паре с GeForce RTX 3070 Ti.
Новые MacBook будут оснащены чипсетами Apple M2 Pro и M2 Max…
Apple обновит свои 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro. Обе модели будут оснащены новым чипсетом Apple …
Обзор Acer Aspire Vero AV15-51-58JC. Тесты экологичного ноут…
Тестируемый сегодня ноутбук Acer Aspire Vero AV15-51-58JC следует общий трендам по заботе об экологии и н…
Ноутбук Xiaomi Book S 12.4 засветился в бенчмарке…
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования еще не представленного…
Представлен ноутбук-трансформер MSI Summit E14 Flip Evo A12…
Компания MSI пополнила ассортимент ноутбуков моделью Summit E14 Flip Evo A12, цена на которую стартует с …
Защищенный ноутбук Panasonic Toughbook 40 оценен в 4899 долл…
Panasonic готовит к выпуску защищенный ноутбук Toughbook 40 с сертификатом IP66 и соответствует ряду воен…
Honor MagicBook 14 с дисплеем 2,1K запущен в Китае…
Honor только что выпустила новый ноутбук на внутреннем китайском рынке под названием Honor MagicBook 14. …
Huawei MateBook 14 без сенсорного экрана анонсирован в Китае…
Компания Huawei официально объявила о выпуске новой версии ноутбука MateBook 14 без сенсорного экрана на …
Представлена рабочая станция Dell Precision 7770…
Компания Dell пополнила ассортимент ноутбуков моделью Precision 7770, которая основана на аппаратной плат…
Обзор realme book RMNB 1002. Доступный ультрабук c быстрой зарядкой и 2K экраномОбзор realme book RMNB 1002. Доступный ультрабук c быстрой зарядкой и 2K экраном
Обзор HONOR MagicBook 15 R5-5500U (BMH-WFQ9HN). Ультрабук для работы и учебыОбзор HONOR MagicBook 15 R5-5500U (BMH-WFQ9HN). Ультрабук для работы и учебы
Обзор ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY. Игровой ноутбук с Radeon RX 6800MОбзор ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY. Игровой ноутбук с Radeon RX 6800M
Обзор ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QS-HF119T. Топовый игровой ноутбук с Ryzen 5900HX и RTX 3080Обзор ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QS-HF119T. Топовый игровой ноутбук с Ryzen 5900HX и RTX 3080
Обзор HAIER GG1700A. Доступный игровой ноутбук на 17 дюймовОбзор HAIER GG1700A. Доступный игровой ноутбук на 17 дюймов
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor