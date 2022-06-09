Samsung разработала первый в мире OLED-дисплей с частотой 240 Гц для ноутбуков

Компания Samsung создала первый в мире OLED-дисплей с частотой 240 Гц для ноутбуков.

OLED-панель имеет диагональ 15,6 дюйма и разрешение QHD, а контрастность составляет 1000000: 1. Время отклика заявлено всего 0,2 мс, а также реализована поддержка DisplayHDR 600. Новая разработка уже используется в игровом ноутбуке MSI Raider GE67 HX. Модель также оснащена процессорами Intel Alder Lake и графикой GeForce RTX, что обеспечивает высокую производительность в играх и рабочих приложениях. Базовая версия MSI Raider GE67 HX стоит 2500 долларов, с конфигурацией Intel Core i9-12900HX в паре с GeForce RTX 3070 Ti.