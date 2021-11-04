Samsung разработала процессор Exynos 1280 для доступных смартфонов

В настоящее время Exynos 1080 — это чипсет среднего диапазона компании, который представляет собой восьмиядерный процессор с одним ядром Arm Cortex-A78 с тактовой частотой 2,8 ГГц, тремя ядрами Cortex-A78 с тактовой частотой 2,6 ГГц и четырьмя ядрами Cortex-A55. На данный момент Vivo, похоже, единственная компания, использующая чип Exynos 1080 в своих смартфонах. В дальнейшем Samsung планирует увеличить использование процессоров собственной серии Exynos в своих смартфонах, и, таким образом, высока вероятность того, что будущий процессор начального уровня Exynos 1280 будет работать не только смартфонах, выпущенных Samsung. Помимо этого, ожидается, что компания выпустит еще один процессор, которым, скорее всего, будет Exynos 2200 с графическим процессором AMD. Этот процессор станет флагманским предложением бренда и будет использоваться в будущих смартфонах серии Galaxy S22 в некоторых регионах.