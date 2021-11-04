Samsung разработала процессор Exynos 1280 для доступных смартфонов

Инсайдер с информационного ресурса Ice Universe сообщил, что южнокорейский гигант Samsung работает над новым чипсетом Exynos 1280, который будет производиться по 5-нм техпроцессу. Кроме того, в отчете добавлено, что характеристики этого процессора заметно проще, чем у Exynos 1080, а это означает, что этот новый чип нацелен на смартфоны начального или среднего уровня уровня. На данный момент мало что известно об этом процессоре для, возможно, бюджетных смартфонов, но, учитывая, что 5G сейчас стал мейнстримом, мы ожидаем, что процессор будет поддерживать подключение к сетям 5G.

В настоящее время Exynos 1080 — это чипсет среднего диапазона компании, который представляет собой восьмиядерный процессор с одним ядром Arm Cortex-A78 с тактовой частотой 2,8 ГГц, тремя ядрами Cortex-A78 с тактовой частотой 2,6 ГГц и четырьмя ядрами Cortex-A55. На данный момент Vivo, похоже, единственная компания, использующая чип Exynos 1080 в своих смартфонах. В дальнейшем Samsung планирует увеличить использование процессоров собственной серии Exynos в своих смартфонах, и, таким образом, высока вероятность того, что будущий процессор начального уровня Exynos 1280 будет работать не только смартфонах, выпущенных Samsung. Помимо этого, ожидается, что компания выпустит еще один процессор, которым, скорее всего, будет Exynos 2200 с графическим процессором AMD. Этот процессор станет флагманским предложением бренда и будет использоваться в будущих смартфонах серии Galaxy S22 в некоторых регионах.