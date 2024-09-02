Samsung решила купить Nokia, но не полностью

Хотя компания Nokia, которая когда-то давно была лидером в области мобильных телефонов и не только, в последние годы испытывает трудности в конкуренции с компаниями вроде Ericsson (да, она ещё жива) и Huawei, финская компания по-прежнему остаётся очень важным игроком на рынке сетевой инфраструктуры. При этом у компании Samsung также есть своё подразделение радиодоступа, которое занимается аналогичными технологиями и направлениями, но оно относительно небольшое с рыночной долей около 6,1% за прошлый год. И теперь появились слухи от инсайдеров, указывающие на желание Samsung приобрести инфраструктурное подразделение Nokia, чтобы укрепить свои позиции на рынке.

Сообщается, что сумма сделки может составить около 10 миллиардов долларов, хотя пока что эта информация неофициальная и верить ей или нет — решает каждый сам для себя. В целом это достаточно большая сумма, которая говорит о том, что компания ещё имеет ценность. И если сделка состоится, Samsung фактически станет вторым по величине поставщиком телекоммуникационного оборудования в мире с рыночной долей в 25,6%. Стоит напомнить, что компания Samsung уже производит базовые станции для 4G и 5G, чипы, устройства, радиомодули и основное оборудование, так что для корейского гиганта этот бизнес не нов. Компания уже поставляет оборудование операторам по всему миру, включая Telus в Канаде, O2 в Германии, Reliance Jio в Индии, KDDI и NTT DoCoMo в Японии, Dish и Verizon в США, а также Vodafone в Великобритании.
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