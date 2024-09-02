Samsung решила купить Nokia, но не полностью

Сообщается, что сумма сделки может составить около 10 миллиардов долларов, хотя пока что эта информация неофициальная и верить ей или нет — решает каждый сам для себя. В целом это достаточно большая сумма, которая говорит о том, что компания ещё имеет ценность. И если сделка состоится, Samsung фактически станет вторым по величине поставщиком телекоммуникационного оборудования в мире с рыночной долей в 25,6%. Стоит напомнить, что компания Samsung уже производит базовые станции для 4G и 5G, чипы, устройства, радиомодули и основное оборудование, так что для корейского гиганта этот бизнес не нов. Компания уже поставляет оборудование операторам по всему миру, включая Telus в Канаде, O2 в Германии, Reliance Jio в Индии, KDDI и NTT DoCoMo в Японии, Dish и Verizon в США, а также Vodafone в Великобритании.