Samsung решила отказаться от запуска Galaxy S26 Plus

В этом году Samsung выпустила линейку смартфонов Galaxy S25 с моделями S25, S25+ и S25 Ultra, а затем, в мае, представила Galaxy S25 Edge. Однако, если верить новому инсайду из Южной Кореи, в следующем году семейство Galaxy S26 (не считая версии FE) сократится до трёх устройств. Ожидается, что производитель выпустит Galaxy S26 с экраном 6,27 дюйма, Galaxy S26 Edge на 6,66 дюйма и Galaxy S26 Ultra на 6,89 дюйма. Соответственно, модель Galaxy S26+, судя по всему, будет полностью исключена из линейки. Впрочем, это не слишком удивительно. У Galaxy S25 Edge уже был дисплей такого же размера, как у S25+, но с более тонким корпусом — и, как следствие, меньшим аккумулятором и урезанным набором камер. Учитывая, что Apple тоже, по слухам, планирует заменить iPhone 16 Plus на iPhone 17 Air, можно сказать, что Samsung просто идёт в том же направлении. Вероятнее всего, версия Plus продавалась хуже остальных — как у Samsung, так и у Apple.

Поэтому отказ от неё выглядит логичным шагом. Тем более что Edge теперь закрывает нишу между базовой и Ultra-версиями, предлагая средний размер экрана. Для тех, кто хочет максимум возможностей и самый большой дисплей, всегда остаётся Ultra — и именно эта модель приносит компании наибольшую прибыль. Модель Edge также стоит дороже, чем Plus, так что даже небольшое сокращение модельного ряда приведёт к росту средней цены продажи флагманов Galaxy. Обратная сторона — пользователи, которые раньше выбирали Plus за его баланс между характеристиками и ценой, теперь оказываются в неудобной ситуации.