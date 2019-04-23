Samsung решила отложить запуск Galaxy Fold

Samsung откладывает выпуск своего складного телефона Galaxy Fold за $ 2000 всего за несколько дней до запуска в продажу.

«Мы хотим, чтобы у наших клиентов был наилучший опыт, поэтому после первоначальной обратной связи мы решили отложить выпуск Galaxy Fold, чтобы убедиться, что он соответствует высоким стандартам, которые, как мы знаем, вы ожидаете от нас». Это случилось после того, как эксперты, получившие смартфоны для публикации обзоров, выявили ряд дефектов, связанных с недолговечностью дисплея. Обозреватели направили в компанию несколько отчётов, в которых говорилось о дефектах основного дисплея устройства, которые вышли из строя через 1-2 дня использования. Некоторые устройства сломались после того, как пользователи ошибочно сняли защитный слой экрана, который напоминает традиционную защитную пленку для экрана.

Компания намерена тщательно проверить эти устройства, чтобы определить причины возникновения проблемы. Также Samsung примет меры для усиления защиты дисплея и расширит рекомендации по уходу за устройством и его использованию, включая защитный слой.