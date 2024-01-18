Samsung реализовала в Galaxy S24 новый формат Always-On Display

Вероятно, Apple была последней крупной компанией, которая внедрила технологию Always-On Display в свои смартфоны — да, годами у iPhone этой технологии не было. При этом технология Always-On Display на iPhone существенно отличается от решения конкурентов, поскольку отображает затемнённую версию обоев экрана блокировки даже после блокировки устройства. Компании вроде Samsung и Google используют Always-On Display только для отображения времени и уведомлений, при этом остальные пиксели отключены для экономии энергии батареи. Но теперь компания Samsung скопировала дизайн Always-On Display у Apple для своей серии смартфонов Galaxy S24.

Стоит напомнить, что предыдущие версии флагманов Samsung показывали чёрный экран с временем и уведомлениями, но вместе с последней версией One UI 6.1 технология Always-On Display на Galaxy S24 также будет показывать виджеты, изображения и анимации. Более того, на самом деле с анимациями компания Samsung идёт даже дальше Apple, так как iPhone предлагает только обои и виджеты, связанные с операционной системой, в статичном виде — там анимаций нет. Инсайдеры сообщают, что эта функция присутствует на Galaxy S24 Ultra, но будет ли она доступна на других смартфонах серии пока что не совсем понятно. Кроме того, поставщики секретной информации не могут сказать точно, будет ли новая функция Always-On Display доступна на более старых моделях линейки Galaxy S. Будем ждать официальных новостей от производителя.
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