Samsung реализовала в Galaxy S24 новый формат Always-On Display

Стоит напомнить, что предыдущие версии флагманов Samsung показывали чёрный экран с временем и уведомлениями, но вместе с последней версией One UI 6.1 технология Always-On Display на Galaxy S24 также будет показывать виджеты, изображения и анимации. Более того, на самом деле с анимациями компания Samsung идёт даже дальше Apple, так как iPhone предлагает только обои и виджеты, связанные с операционной системой, в статичном виде — там анимаций нет. Инсайдеры сообщают, что эта функция присутствует на Galaxy S24 Ultra, но будет ли она доступна на других смартфонах серии пока что не совсем понятно. Кроме того, поставщики секретной информации не могут сказать точно, будет ли новая функция Always-On Display доступна на более старых моделях линейки Galaxy S. Будем ждать официальных новостей от производителя.