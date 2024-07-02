Samsung реализует в приложении Health семейные группы

Вчера западные журналисты провели разбор кода последней версии приложения Samsung Health и пришли к выводу, что компания Samsung планирует реализовать крайне полезную функцию для своих умных часов текущего и нового поколения. Суть в том, что теперь вы сможете отслеживать данные о здоровье ребёнка или другого члена своей семьи в приложении на смартфоне — для этого нужно лишь купить каждому членую семьи умные часы, после чего связать аккаунты в единую сеть. Для начала будет предусмотрен процесс одобрения нового члена семьи, который позволит одному аккаунту в системе Samsung обрабатывать данные о здоровье других аккаунтов. Естественно, производитель реализовал различные системы проверки конфиденциальности и безопасности, чтобы исключить злоупотребления этой функцией. При этом любой член группы сможет прекратить обмен своими данными в любой момент времени.

Кроме того, доступ к информации о здоровье ребёнка потребует согласия законного представителя. Также в коде удалось обнаружить, что совместно используемые данные будут автоматически удалены в случае длительного периода без какой-либо активности. Это значит, что если вы хотите, чтобы данные оставались актуальными, ваш ребёнок или другой родственник должны будут постоянно носить свои умные часы Galaxy Watch. И на самом деле данная фишка звучит вполне разумной и интересной, потому что следить за состоянием здоровья членов своей семьи — очень важный процесс. Новая система его явно упростит.
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