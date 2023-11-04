Samsung сделает Galaxy S24 Ultra из титана

Титан более прочен, чем нержавеющая сталь, а также более устойчив к царапинам и потертостям. Но на деле тесты показали, что царапины всё же появляются, так что носить устройство нужно аккуратно или в чехле, а в данном случае все преимущества от использования титана нивелируются. Кроме того, аналитики мобильного рынка отмечают, что на самом деле компания хотела использовать корпус из титана ещё в линейке Galaxy S23, но тогда пришлось от этой идеи отказаться, потому что смартфон получился слишком дорогим. Ведь хотя нержавеющая сталь обладает некоторыми незначительными недостатками, этот сплав является куда более доступным, чем титан, а для смартфона это существенный бонус. Будем надеяться, что помимо корпуса в Galaxy S24 Ultra будет достаточно преимуществ.