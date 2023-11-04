Samsung сделает Galaxy S24 Ultra из титана

Месяц назад компания Apple объявила о выпуске смартфонов линейки iPhone 15 Pro с уникальным корпусом из титана, который, теоретически, является более прочным в сравнении с металлом, а также он легче большинства сплавов на рынке. Тем не менее, iPhone 15 Pro не будет единственным устройством с корпусом из титана на рынке, потому что, согласно информации крупных инсайдеров, компания Samsung готовится использовать тот же материал в своём флагманском смартфоне Galaxy S24 Ultra в следующем году. Специалисты отмечают, что корпус из титана в iPhone 15 Pro теоретически обладает несколькими преимуществами перед нержавеющей сталью, так что аналогичная ситуация ожидает и смартфон Galaxy S24 Ultra от Samsung.

Титан более прочен, чем нержавеющая сталь, а также более устойчив к царапинам и потертостям. Но на деле тесты показали, что царапины всё же появляются, так что носить устройство нужно аккуратно или в чехле, а в данном случае все преимущества от использования титана нивелируются. Кроме того, аналитики мобильного рынка отмечают, что на самом деле компания хотела использовать корпус из титана ещё в линейке Galaxy S23, но тогда пришлось от этой идеи отказаться, потому что смартфон получился слишком дорогим. Ведь хотя нержавеющая сталь обладает некоторыми незначительными недостатками, этот сплав является куда более доступным, чем титан, а для смартфона это существенный бонус. Будем надеяться, что помимо корпуса в Galaxy S24 Ultra будет достаточно преимуществ.
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