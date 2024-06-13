Samsung сделает Galaxy Z Flip6 существенно дороже

Некоторое время назад в интернет утекла информация о ценах на предстоящий складной флагман Samsung Galaxy Z Fold6 — тогда инсайдеры рассказали, что данный смартфон будет на 100 долларов дороже, чем текущее поколение, а это, конечно, сильно огорчило многих пользователей, которые планировали получить доступный гаджет. А теперь стали известны цены на различные версии смартфона Galaxy Z Flip6 — новости также неутешительные. Как и Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6 станет на 100 долларов дороже по сравнению с Galaxy Z Flip5. Важно отметить, что рост цены будет независимо от выбранной модели, то есть даже самая доступная версия станет сильно дороже. Например, на территории США будут доступны две версии Galaxy Z Flip6 — базовая модель с 256 ГБ памяти будет стоить 1099 долларов, а вариант с 512 ГБ памяти — 1219 долларов.

Естественно, цены для рынка США на самом деле не дают полного представления о стоимости смартфона в других странах, но это явно указывает на то, что производитель хочет немного поднять цены. И, соответственно, мечта о более доступных складных смартфонах (по крайней мере, от компании Samsung) кажется сошла на нет. Также стало известно, что смартфон Galaxy Z Flip6 будет доступен в цветах Mint, Silver Shadow и двух дополнительных цветах, которые, вероятно, будут эксклюзивными для продажи на официальном сайте. Вес устройства составит 187 г, как и у Flip5, да и диагональ основного дисплея также останется прежней — 6,7 дюйма. Так что рост цен пока что не совсем обоснован.
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