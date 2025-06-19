Samsung сделает функции Samsung Health платными

На этой неделе компания Samsung представила новую версию оболочки One UI 8 Watch, которая дебютирует вместе со следующим поколением Galaxy Watch уже в июле текущего года. Обновление подарит пользователям ряд новых функций в приложении Samsung Health — советы по режиму сна, оценку нагрузки на сосудисто сердечную систему, тренера по бегу (Running Coach) и даже индекс антиоксидантов. И здесь стоит отметить, что до настоящего времени все функции Samsung Health были полностью бесплатными, однако теперь ситуация может измениться. Хон Пак, старший вице-президент и глава подразделения цифрового здоровья Samsung, в интервью изданию CNET заявил, что компания рассматривает возможность введения платной подписки на расширенные функции Samsung Health по аналогии с Garmin Connect Plus или Fitbit Premium.

Базовые возможности при этом, скорее всего, останутся бесплатными. Платные функции, вероятно, будут входить в комплект с премиальными устройствами вроде будущих флагманских часов Galaxy Watch или даже Galaxy Ring. Владельцам более старых моделей, напротив, возможно, придётся оформлять подписку для доступа к этим возможностям. На текущий момент новые функции Samsung Health, представленные в One UI 8 Watch, доступны в рамках бета-программы в США и Южной Корее, начиная с серии Galaxy Watch5. Однако доступность зависит от конкретной модели и наличия продвинутых LED-датчиков на устройстве. И это ставит под сомнение успех платной подписки.
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