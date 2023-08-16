Samsung сделала Galaxy Z Flip 5 более пригодным для ремонта

Теперь, когда Galaxy Z Flip 5 доступен для покупки, зарубежные специалисты, которым не дают устройство до обзора по вполне понятным причинам, смогли узнать намного больше интересных деталей о последних складных моделях Samsung. Например, специалисты смогли разобрать устройство, дабы посмотреть на то, насколько гаджет пригоден для ремонта и замены отдельных компонентов, что самой Samsung не очень нравится, естественно. Стоит при этом отметить, что ремонт ремонт складных смартфонов в целом всегда сложнее, потому что устройство имеет многогранную конструкцию и шарнир, что усложняет процесс разбора.

Например, смартфон Galaxy Z Flip 4 побывал на разборке у издания PBKReviews и прошёл полную процедуру разбора от цельного устройства до отдельных деталей, получив при этом всего 4 из 10 баллов ремонтопригодности. В этом году ситуация существенно изменилась, потому что Galaxy Z Flip 5 получил оценку ремонтопригодности в 7,5 из 10 баллов, почти вдвое превышая оценку прошлого года. Всё дело в том, что Samsung внесла некоторые изменения в новый складной смартфон, чтобы его было проще разбирать и ремонтировать. Теперь в смартфоне гораздо проще заменить аккумуляторную батарею, дисплей, динамики или микрофоны, а это очень важно для конечного пользователя, потому что именно эти элементы ломаются чаще всего. Впрочем, шарнир всё ещё является очень сложным компонентом и до идеала складному смартфону очень далеко, хотя производитель существенно улучшил это направление.