Samsung сертифицировала Galaxy A10s: двойная камера и аккумулятор на 3900 мАч

Компания Samsung готовит еще одну модель смартфона Galaxy A10 — Galaxy A10s. Но, в отличие от Galaxy A10e, это будет не упрощенная, а его улучшенная версия. Новинка уже появилась в базе данных Федеральной комиссии связи США (FCC).

В базе FCC смартфон проходит под кодовым названием. Судя по характеристикам (и ценнику обычного Galaxy A10), это будет бюджетник с невысоким ценником. На изображении из документации видно, что на задней панели расположилась двойная основная камера и обычный сканер отпечатков пальцев. Ни того, ни другого у A10 нет.

Емкость аккумулятора увеличена до 3900 мАч.

Также смартфону приписывают фирменный процессор Exynos, 3,5 мм разъем и ОС Android 9 Pie с фирменной оболочкой Samsung One UI.