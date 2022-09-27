Samsung скопировала главную фишку iOS 16

Некоторое время назад компания Apple официально рассказала о своей важнейшей фишке — производитель реализовал в операционной системе iOS 16 возможность гибкой настройки экрана блокировки. Да, многим Android-пользователям это может показаться странным, но на самом деле у iOS не было нормальной настройки экрана блокировки на протяжении всех этих лет. Теперь же там можно использовать различные виджеты, указывать дополнительную полезную информацию и не только. Функций на самом деле очень много, но ничего нового, конечно, нет — всё это было в Android годами, просто теперь это более разумно сгруппировали. Так вот в Samsung решили, что стоит скопировать эту фишку, и компания выпустила свежий апдейт One UI 5.0 Beta, в котором есть точно такая же возможность настраивать окно блокировки смартфона.

Стоит отметить, что дизайнеры компании очень разумно подошли к этому вопросу — они скопировали интерфейс, доработали некоторые моменты и выдали крайне привлекательное решение. Да, вам может показаться, что это просто копирование функций, но на самом деле возможность устанавливать виджеты и настраивать интерфейс у Samsung были очень давно, так что компания просто оптимизировала всё под новые реалии. И на самом деле выглядит это всё крайне привлекательно и стильно, плюс теперь у вас будет еще одна причина не покупать дорогой iPhone нового поколения, ведь его фишки буквально за пару недель скопировали все крупные разработчики со всего мира. Это на самом деле круто.
Смартфон Poco M5s оценен в 210 евро…
Компания Xiaomi представила в Европе смартфон Poco M5s, который будет стоить 210, 230 и 250 евро за верси…
Apple всё же может представить iPhone 14 Mini…
Apple проведет своё мероприятие в следующем месяце, чтобы анонсировать новые iPhone 14 и Apple Watch Seri…
5G-чехол для Huawei Mate 50 Pro показали на фото…
В сети появилось изображения чехла, за счет которого новенький флагман Huawei Mate 50 Pro подключается к …
Бета-версия ColorOS 13 доступна для смартфонов Oppo Find X5 …
Oppo объявила о запуске закрытого бета-тестирования обновления ColorOS 13 на базе Android 13 для Китайско…
Apple официально заявила о мероприятии 7 сентября…
Сегодня Apple официально объявила о специальном мероприятии, которое состоится 7 сентября — об этом ранее…
OnePlus Nord N20 SE уже продают за $150 …
Официального релиза бюджетного смартфона OnePlus Nord N20 SE еще не было, однако аппарат уже продается на…
iPhone 14 Pro сравнили с iPhone 13 Pro …
В сети появились фотографии, в которых еще не представленный официально смартфон iPhone 14 Pro сравнивают…
Компактный флагман Sony Xperia 5 IV оценен в €1050…
Компания Sony пополнила ассортимент компактных смартфонов моделью Xperia 5 IV, которая, в числе прочего, …
iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus и iPhone 14 Pro Max - что брать и в чем отличияiPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus и iPhone 14 Pro Max - что брать и в чем отличия
Обзор Infinix HOT 11S NFC. Недорогой смартфон с 50 Мп камерой и NFCОбзор Infinix HOT 11S NFC. Недорогой смартфон с 50 Мп камерой и NFC
Обзор Philips Xenium E2301. Крепкий кнопочный телефон с емкой батарейкойОбзор Philips Xenium E2301. Крепкий кнопочный телефон с емкой батарейкой
Обзор Google Pixel 6. Реальный опыт эксплуатации и тесты камерыОбзор Google Pixel 6. Реальный опыт эксплуатации и тесты камеры
Обзор BQ CLEVER 5765L. Недорогой смартфон с Android 11Обзор BQ CLEVER 5765L. Недорогой смартфон с Android 11
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor