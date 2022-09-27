Samsung скопировала главную фишку iOS 16

Некоторое время назад компания Apple официально рассказала о своей важнейшей фишке — производитель реализовал в операционной системе iOS 16 возможность гибкой настройки экрана блокировки. Да, многим Android-пользователям это может показаться странным, но на самом деле у iOS не было нормальной настройки экрана блокировки на протяжении всех этих лет. Теперь же там можно использовать различные виджеты, указывать дополнительную полезную информацию и не только. Функций на самом деле очень много, но ничего нового, конечно, нет — всё это было в Android годами, просто теперь это более разумно сгруппировали. Так вот в Samsung решили, что стоит скопировать эту фишку, и компания выпустила свежий апдейт One UI 5.0 Beta, в котором есть точно такая же возможность настраивать окно блокировки смартфона.

Стоит отметить, что дизайнеры компании очень разумно подошли к этому вопросу — они скопировали интерфейс, доработали некоторые моменты и выдали крайне привлекательное решение. Да, вам может показаться, что это просто копирование функций, но на самом деле возможность устанавливать виджеты и настраивать интерфейс у Samsung были очень давно, так что компания просто оптимизировала всё под новые реалии. И на самом деле выглядит это всё крайне привлекательно и стильно, плюс теперь у вас будет еще одна причина не покупать дорогой iPhone нового поколения, ведь его фишки буквально за пару недель скопировали все крупные разработчики со всего мира. Это на самом деле круто.