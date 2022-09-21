Samsung скопировала главную фишку iPhone 14

Одной из основных фишек новых iPhone является функция вызова экстренной помощи посредством спутниковой связи — это, безусловно, не то, о чем думали пользователи, но всё равно крайне интересное решение. Дело в том, что если вы оказались в горах или где-то в лесу, где нет сотовой связи, и вам срочно нужно вызвать экстренную помощь, пользователь может просто вызвать помощь по спутниковой сети посредством функции Emergency SOS. И хотя функция кажется не совсем полезной за пределами США, так как в других регионах сами службы просто не сотрудничают с компанией Apple, конкуренты решили тоже эту функцию скопировать. Например, Samsung, если верить слухам, уже в следующем поколении своих флагманских смартфонов предоставит эту же функцию.

К сожалению, хотя у Samsung, безусловно, получится это реализовать должным образом, говорить о какой-то реальной пользе софта для большинства потенциальных покупателей все же рано. Нужно понимать, что в большинстве стран эта функция не будет функционировать, так как экстренные службы просто не знают о существовании Emergency SOS на самом деле. Также нужно понимать, что не все путешествуют за пределами покрытия сотовой сети, так что им функция спутниковой связи просто не нужна по определению. Но если компании так активно занимаются этим вопросом, то, вероятно, в ближайшем будущем функция будет более развитая и позволит в большем количестве стран вызывать помощь в случае, если сотовой сети нет. Это на самом деле важный апгрейд.