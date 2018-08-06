Samsung случайно опубликовали видео Galaxy Note 9 на YouTube

Samsung случайно опубликовали видео с Samsung Galaxy Note 9 на своем канале YouTube Samsung New Zealand. В видеоролике вы можете увидеть синий Galaxy Note 9 и S Pen. Samsung делает акцент на хранении данных; Примечание - Note 9 будет поддерживать до 1 ТБ (расширяемого) хранилища. Ожидается, что модель Galaxy Note 9 по умолчанию будет иметь 512 ГБ внутренней и 8 ГБ оперативной памяти, он также получит батарею с более большой емкостью. Новое видео от Samsung показывает ряд ключевых моментов и дает возможность увидеть некоторую информацию, которая будет раскрыта на конференции 9 августа. Ожидается, что Galaxy Note 9 будет доступен для покупки уже 24 августа.