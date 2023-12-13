Samsung сменит дизайн смартфонов после релиза Galaxy S25

Сегодня появилась интересная информация от западных инсайдеров, которые утверждают, что после релиза линейки смартфонов Galaxy S25 компания Samsung планирует полностью изменить дизайн своих смартфонов — и речь не только про флагманские смартфоны. Вероятно, изменение языка дизайна коснётся и смартфонов линейки Galaxy A, которая пользуется внушительным спросом на рынке и приносит массу продаж компании. Специалисты мобильного рынка считают, что Samsung в настоящее время рассматривает возможность релиза ещё одного смартфона в линейку FE, но без каких-либо уступок в производительности — вероятно, компания выпустит более компактную версию флагмана Ultra, но с более привлекательной ценой. Аналогичным образом поступает компания Apple — она выпускает не только iPhone Pro, но и версию iPhone Pro Max.

И в будущем, когда производитель сменит дизайн своих смартфонов, это решение будет даже более органичным, потому что не будет такой существенной продуктовой сегментации. Также компания планирует выпускать ещё больше складных смартфонов, постепенно меняя дизайн гаджетов и в том направлении. Правда, как именно будет меняться внешний вид смартфонов на самом деле никто не знает и сложно предположить на какие изменения пойдёт компания ради привлечения внимания к новым устройствам. Будем надеяться, что производитель справится с поставленной задачей, но увидим результаты мы скорее уже в 2026 году — на такого рода перемены нужно много времени.
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