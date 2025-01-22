Samsung сокращает инвестиции в производство чипов

Корейский технологический гигант Samsung существенно сокращает инвестиции в производство чипов. Дело в том, что 2025 год ознаменовал начало эпохи производства 2-нанометровых чипов, и, согласно сегодняшнему отчёту иностранных инсайдеров, Samsung решила сосредоточиться на технологиях производства именно 2-нм и перспективных 1,4-нм чипов вместо расширения мощностей для существующих линий, использующих 5-нм и другие технологические процессы. Благодаря данному решению Samsung открывает больше рыночных возможностей для тайваньской TSMC — крупнейшего в мире контрактного производителя чипов. Ведь сокращение инвестиций происходит на фоне растущего спроса на продукцию для искусственного интеллекта, например, от NVIDIA, но так как Samsung вкладывается в перспективные технологии, которые ещё не добрались до серийного производства, то все заказы будут уходить потенциальным конкурентам.

С другой стороны, новый завод компании будет сфокусирован на производстве 1,4-нм чипов, тестовые линии которых планируют выпускать до 3000 пластин в месяц. Это в будущем позволит обойти потенциальных конкурентов, которые не так активно работают в данном направлении. Будет интересно посмотреть за конкуренцией между этими двумя компаниями, потому что чем активнее они состязаются в передовых технологиях, тем лучше для потенциального покупателя, который получит более современные чипы по разумной цене. Правда, случится это ещё очень не скоро.