Samsung создаёт Exynos 2500 на 2 ни

Иностранные инсайдеры сообщают, что компания Samsung, видимо, решила сосредоточиться на своей технологии производства чипов на 2 нм, и, согласно новым данным, компания уже даже тестирует свой новый процессор на базе этого технологического процесса, что, теоретически, может стать настоящей революцией на рынке. Нужно понимать, что процент выхода (продукция, пригодная к использованию) для процесса 3 нм от Samsung не превысил 60 процентов, и, чтобы действительно заинтересовать клиентов, Samsung должна была предоставлять существенные скидки на свою продукцию, а это сильно бьёт по доходам производителя, которому нужно отбивать стоимость аппаратного оборудования и огромных заводов.

Соответственно, дабы не терять деньги, компания Samsung делает гигантский скачок к 2 нм — и это первый раз, когда упоминается, что компания работает над прототипами своих новых мобильных процессоров по этой технологии. Ранее уже возникала информация о том, что Samsung разрабатывает процессор Exynos 2500 с 10-ядерным CPU-кластером, который будет прямым преемником Exynos 2400. Но маловероятно, что он будет массово производиться с использованием процесса 2 нм, поскольку этот технологический процесс должен появиться ближе к 2026 году. Кроме того, Qualcomm также ранее сообщала, что запросил образцы 2 нм у Samsung и TSMC, но эта технология, вероятно, будет использоваться для Snapdragon 8 Gen 5, а не для предстоящего Snapdragon 8 Gen 4. Но очень интересно, что разработка в этом направлении уже ведётся.
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