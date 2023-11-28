Samsung создаёт память UFS 4.0 для работы с ИИ на смартфоне

Западные информационные издания сообщают, что компания Samsung довольно усердно работает над новой версией памяти UFS 4.0, оптимизированной для операций в области искусственного интеллекта, хотя подробности пока что никто не может раскрыть по вполне понятным причинам. Корейский производитель может использовать передовые алгоритмы сжатия, по мнению специалистов в отрасли, позволяющее программам искусственного интеллекта использовать меньше памяти благодаря передовому накопителю UFS 4.0. При этом в новом накопителе производитель существенно увеличит скорость чтения и записи, что тоже приятно. Всё это связано с тем, что смартфоны на базе процессоров Snapdragon 8 Gen 3 и Dimensity 9300 теперь могут запускать LLM — большие языковые модели, отвечающие за работу большинства технологий на базе искусственного интеллекта.

То есть теперь чат-боты будут запускаться прямо на устройстве, обеспечивая им те же возможности, что и большие центры обработки данных. Правда, для запуска такой языковой модели нужно очень много памяти, так как некоторые параметры и алгоритмы производитель будет хранить в памяти смартфона. И чтобы удовлетворить запросы потенциального покупателя, Samsung хочет выпустить память нового поколения, дабы иметь достаточно возможностей для загрузки всего необходимого контента и возможности очень быстро взаимодействовать с ним в будущем. Вопрос только в том, сколько будет стоить память такого уровня для работы с ИИ.
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