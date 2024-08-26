Samsung создаёт смартфон с необычным складным дисплеем

Естественно, это не те технологии, которые появятся уже завтра, потому что на реализацию таких технологий и попытки добиться успеха в этом направлении нужно потратить море ресурсов и времени. С другой стороны, если производитель действительно сможет добиться какого-то достойного результата в области складных смартфонов нового поколения, то у конкурентов просто не останется шансов, ведь они такого рода дисплеи производить не могут. Да и сам факт того, что рынок смартфонов не стоит на месте, постепенно развиваясь по множеству направлений, тоже не может не радовать, потому что современные гаджеты в классическом корпусе уже давно стагнируют, не предоставляя потенциальному покупателю ничего нового от слова совсем уже много лет.