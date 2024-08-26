Samsung создаёт смартфон с необычным складным дисплеем

Пользователи достаточно тепло восприняли новые складные смартфоны компании Samsung, да и многие профильные издания отзываются о Galaxy Z Flip 6 и Fold 6 исключительно хорошо, что укрепило лидерство компании в индустрии складных устройств как минимум на какое-то время. При этом Samsung продолжает развивать эту категорию электроники, регулярно внедряя передовые технологии, которые могут привлечь внимание потенциальных покупателей. Например, по словам некоторых инсайдеров, производитель планирует в будущем представить смартфон, который будет складываться в двух местах, то есть будет состоять из трёх компонентов дисплея, плюс ведутся работы над устройством, которое будет разворачиваться, примерно как рулон.

Естественно, это не те технологии, которые появятся уже завтра, потому что на реализацию таких технологий и попытки добиться успеха в этом направлении нужно потратить море ресурсов и времени. С другой стороны, если производитель действительно сможет добиться какого-то достойного результата в области складных смартфонов нового поколения, то у конкурентов просто не останется шансов, ведь они такого рода дисплеи производить не могут. Да и сам факт того, что рынок смартфонов не стоит на месте, постепенно развиваясь по множеству направлений, тоже не может не радовать, потому что современные гаджеты в классическом корпусе уже давно стагнируют, не предоставляя потенциальному покупателю ничего нового от слова совсем уже много лет.
Redmi Note 13 Pro выйдет в новой расцветке …
Профильное издание 91 mobiles сообщает, что в ближайшее время компания Xiaomi выпустит в Индии новую верс…
Motorola Edge 50 Neo засветился в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Motorola Edg…
Xiaomi 14 Civi Limited Edition Panda Design готов к выходу…
Компания Xiaomi объявила, что специальные версии смартфона Xiaomi 14 Civi под названием Limited Edition P…
Смартфон OPPO A3x 4G оценен в 115 долларов …
Недавно компания OPPO выпустила смартфон A3x 5G, а сегодня в Тайланде была представлена 4G-модель. Новинк…
OnePlus работает над огромной батареей для смартфонов…
Недавний релиз смартфона OnePlus Ace 3 Pro наглядно доказывает, что флагманский смартфон может поставлять…
Смартфон realme GT 6 дебютирует 20 июня …
Компания realme официально раскрыла дату презентации смартфона realme GT 6 – аппарат представят 20 июня в…
Realme 13 Pro+ получит 1 ТБ флеш-памяти …
В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились фотографии и сведения о смартфоне Realme 13 Pro+, …
Samsung Galaxy M35 5G с АКБ на 6000 мАч оценили в $525…
Компания Samsung объявила о выпуске смартфона Galaxy M35 5G, который обойдется в 525 долларов на дебютном…
Доступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27sДоступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27s
Игровой смартфон с уникальным дизайном. Обзор Infinix GT 20 ProИгровой смартфон с уникальным дизайном. Обзор Infinix GT 20 Pro
Почти флагман? Обзор Infinix ZERO 30 4GПочти флагман? Обзор Infinix ZERO 30 4G
Какой недорогой смартфон выбрать в 2024? Обзор Tecno Spark 20Какой недорогой смартфон выбрать в 2024? Обзор Tecno Spark 20
Доступный смартфон с большим объемом памяти. Обзор realme 12Доступный смартфон с большим объемом памяти. Обзор realme 12
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor