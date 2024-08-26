Samsung создаёт смартфон с необычным складным дисплеем

Пользователи достаточно тепло восприняли новые складные смартфоны компании Samsung, да и многие профильные издания отзываются о Galaxy Z Flip 6 и Fold 6 исключительно хорошо, что укрепило лидерство компании в индустрии складных устройств как минимум на какое-то время. При этом Samsung продолжает развивать эту категорию электроники, регулярно внедряя передовые технологии, которые могут привлечь внимание потенциальных покупателей. Например, по словам некоторых инсайдеров, производитель планирует в будущем представить смартфон, который будет складываться в двух местах, то есть будет состоять из трёх компонентов дисплея, плюс ведутся работы над устройством, которое будет разворачиваться, примерно как рулон.

Естественно, это не те технологии, которые появятся уже завтра, потому что на реализацию таких технологий и попытки добиться успеха в этом направлении нужно потратить море ресурсов и времени. С другой стороны, если производитель действительно сможет добиться какого-то достойного результата в области складных смартфонов нового поколения, то у конкурентов просто не останется шансов, ведь они такого рода дисплеи производить не могут. Да и сам факт того, что рынок смартфонов не стоит на месте, постепенно развиваясь по множеству направлений, тоже не может не радовать, потому что современные гаджеты в классическом корпусе уже давно стагнируют, не предоставляя потенциальному покупателю ничего нового от слова совсем уже много лет.