Samsung стала крупнейшим производителем чипов на планете

После того, как в 2023 году Samsung уступила первое место компании Intel, в 2024 году корейский технологический гигант вновь стал крупнейшим в мире производителем полупроводников. Компания заняла лидирующую долю рынка в 10,5% с общей выручкой в 66,5 миллиардов долларов, продемонстрировав впечатляющий рост поставок на 62,5% по сравнению с прошлым годом (такой скачок был обусловлен восстановлением цен на чипы памяти). Соответственно, Samsung остаётся ключевым поставщиком различных чипов, включая чипы DRAM (оперативная память), HBM (чипы для высокопроизводительных систем), NAND (чипы для твердотельных накопителей), а также процессоров и графических подсистем. Однако ранее компания потеряла контракты с крупными клиентами вроде NVIDIA из-за проблем с перегревом чипов памяти HBM.

Эти чипы особенно востребованы в производстве графических ускорителей для искусственного интеллекта, но пока что Samsung с этим не справляется. По последним данным, проблемы уже устранены, и Samsung получила сертификацию от NVIDIA, что, в свою очередь, ещё больше увеличит объёмы продаж компании в этом году. Тем не менее, Samsung сталкивается с трудностями в совершенствовании 3-нм техпроцесса и пока отстаёт от конкурентов вроде TSMC. В связи с этим компания сосредоточила усилия на разработке 2-нм чипов, которые могут выйти на рынок уже в следующем году, чтобы потом обойти конкурентов и продемонстрировать передовую технологию раньше всех остальных.
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