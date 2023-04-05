Samsung строит новый завод для производства OLED-дисплеев

Одна из основных причин, почему Apple до сих пор не перешла на OLED-технологию для своей линейки MacBook Pro, заключается в том, что не существует производственной базы, которая могла бы производить необходимые компании панели в необходимом количестве. К счастью, по новой информации довольно авторитетных инсайдеров, Samsung, которая давно поставляет Apple дисплейные панели для различных продуктов, собирается вложить огромную сумму для массового производства таких дисплеев. Samsung Display, одно из производственных подразделений корейского гиганта, планирует инвестировать около 4,1 триллиона вон, или 3,14 миллиарда долларов, до 2026 года в Асане, Южная Корея, для массового производства дисплеев по продвинутой OLED-технологии нового поколения.

Издание Reuters также сообщает, что новые дисплеи будут использоваться в планшетах и компьютерах, что подразумевает, что Apple может заказать эти дисплей и в том числе для будущих моделей iPad и MacBook. Основатель довольно известной компании Display Supply Chain Consultants Росс Янг сообщил в своих социальных сетях, что новый завод будет предназначен для новых моделей MacBook Pro с OLED-дисплеем 14 дюймов и 16 дюймов. Учитывая, что Янг не упоминает другие размеры дисплеев для предстоящих ноутбуков компании, возможно, Apple останется при том же дизайне с вырезом в верхней части экрана под чёлку, но, возможно, компания добавит Face ID в общую конструкцию. Ждём новостей от самой компании.