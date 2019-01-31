Samsung строит планы на будущее

Компания Samsung сообщила о своих прогнозах относительно финансовых успехов на ближайшее время и картина получается не очень привлекательная. Дело в том, что производитель потеряет приличную часть прибыли из-за сезонного спада на мобильном рынке — обычно в конце зимы и начале весны пользователи покупают смартфоны заметно реже, чем перед тем же Новым годом. Помимо этого, корейская компания выпускает чипы памяти, которые резко потеряли свою популярность. По довольно странным причинам продажи этих чипов неуклонно падают и компания считает, что это тоже повлечет некоторые неприятные последствия для общей прибыли. Видимо, корейский гигант тоже подвержен суровым реалиям нынешнего рынка электроники. Ждем финальный отчет.