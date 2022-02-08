Samsung теперь будет предоставлять четыре года ежегодных обновлений для некоторых смартфонов

Ранее Samsung обязалась выпускать обновления программного обеспечения в течение трех лет, а также пять лет обновлений безопасности. Эти обновления будут доступны для топовых смартфонов компании, и теперь у вас есть больший стимул приобрести телефон Samsung в будущем, потому что корейский гигант увеличивает свои обязательства до четырех лет.

Samsung станет самым востребованным производителем смартфонов Android, если клиент ищет долгосрочную поддержку программного обеспечения. Шокирующим открытием этой информации является тот факт, что Google остался позади, поскольку технологический гигант предоставляет только три года обновлений программного обеспечения для своей линейки Pixel в сочетании с пятилетними обновлениями безопасности. Ни один Android-смартфон не обеспечивает такого уровня поддержки, и это может означать только то, что большему количеству этих фирм будет предложено поддерживать свои продукты в течение более длительного времени, чтобы сохранить клиентов. Единственная другая компания, которая выпускает больше ежегодных обновлений, чем Samsung — это Apple. Информация о том, какие продукты получат эти обновления программного обеспечения, представлена ​​ниже.

Доступность и сроки обновлений и функций ОС Android могут различаться в зависимости от модели устройства и рынка. Устройства, имеющие право на четыре года обновлений ОС Android и 5 лет обновлений безопасности, в настоящее время включают Galaxy S22 Series (S22/S22+/S22 Ultra), S21 Series (S21/S21+/S21 Ultra/S21 FE), Z Fold3, 2 Flip3 и Серия Tab S8 (Tab S8/Tab S8+/Tab S8 Ultra).
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