Samsung теперь позволит вам создать свой собственный Galaxy Z Flip 3

Samsung выпустила Galaxy Z Flip 3 в августе, но если ни одна из расцветок не понравилась вам, компания позволит вам создать свой собственный дизайн с новым Z Flip 3 Bespoke Edition.

Вы не сможете раскрасить Z Flip 3 Bespoke Edition в любой цвет, но Samsung предлагает множество различных вариантов. Вы сможете выбрать черную или серебристую рамку для телефона, а также цвета передней и задней части: синий, желтый, розовый, белый или черный. Если вам надоест сочетание цветов, вы сможете изменить его, заменив цвета на задней стеклянной панели телефона за определенную плату с помощью услуги Bespoke Upgrade Care. Samsung заявляет, что стоимость панели варьируется от 79 долларов, и что услуга будет доступна с ноября. Стоимость Z Flip 3 Bespoke Edition будет составлять 1099 долларов, что на 100 долларов дороже чем у базовой модели телефона.