Samsung теряет лидерство в сегменте складных смартфонов

Согласно данным Counterpoint Research, рынок складных смартфонов в Европе стремительно растёт — в 2024 году поставки увеличились на 37% по сравнению с 2023-м. Тем не менее, их доля в общем объёме продаж смартфонов в регионе пока составляет около 2%. Любопытно, что основным драйвером роста стали не «раскладушки», а книгиобразные складные устройства — их продажи в 2024 году выросли на 60% в годовом выражении. При этом их доля в общем рынке смартфонов всё ещё держится на уровне примерно 1%. В 2022 году Samsung занимала 98% сегмента складных смартфонов в Европе, однако к концу 2023-го её доля снизилась до 73% после выхода на рынок Honor, Google, OnePlus и Tecno. В 2024-м эта тенденция усилилась, и наибольший вклад в изменения внесла Honor.

Так, по итогам 2024 года доля Samsung сократилась до 50%, хотя продажи компании выросли на 10%. На втором месте оказалась Honor с 34% рынка и ошеломляющим ростом на 377% от года к году. Третье место заняла Google с 9% и приростом в 72%, четвёртое — Oppo с 4% и ростом на 10%, а пятёрку лидеров замкнула Tecno с 2% и ростом на 88%. Падение доли Samsung в Европе частично объясняет, почему компания решила сделать Galaxy Z Fold7 более конкурентоспособным в этом году. Однако уже в этом месяце в Европе стартуют продажи Honor Magic V5, а в октябре ожидается релиз Google Pixel 10 Pro Fold. И, конечно, на горизонте маячит «слон в комнате» — Apple, которая, по слухам, выпустит свой первый складной iPhone в конце 2026 года. Это сильно ударит по лидеру рынка.