Samsung теряет рынок Китая

Финансовые аналитики выпустили в свет новость о том, что корейская компания Samsung заняла меньше 1% китайского рынка. В это очень трудно поверить, да и сами представители Samsung не согласны с этими цифрами. Ведь, после выхода в свет нового флагмана, процент должен был существенно вырасти, а этого в отчетах аналитиков не видно. С другой стороны, даже если компания занимает 2 или 3 процента общего рынка Китая, это настолько мизерно, что даже говорить не будем. В 2013 году компания занимала ведущее место по продажам смартфонов в этом регионе, теперь не занимает и десятой части. Думаю, виновата политика Samsung в отношении стоимости — китайские компании делают дешевле при тех же характеристиках. Переплачивать только за бренд уже никто не хочет, вот и получается, что рынок постепенно проигрывается.