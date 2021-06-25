Samsung тестирует Android 12 для флагманских устройств

Примечательно, что это означает, что работа над обновлением началась примерно на месяц раньше, чем обновление Android 11 для линейки Galaxy S20 в прошлом году. Примечательно, что обновление пользовательского интерфейса бренда происходит только с серьезным обновлением One UI. В One UI 2.0 и 3.0 были внесены серьезные изменения, в то время как незначительные изменения должны появиться в One UI 3.5 на базе Android 11 для складных смартфонов в августе 2021 года. Таким образом, мы можем ожидать, что One UI 4.0 также внесет некоторые серьезные изменения в дизайн интерфейса. Хотя бета-программа может появиться раньше, чем в прошлом году, она будет запущена только в октябре этого года. Но это в любом случае хорошие новости — обычно флагманы далеко не всегда получают доступ к новой ОС.