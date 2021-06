Samsung тестирует Android 12 для флагманских устройств

Хотя Google уже давно запустил бета-программу операционной системы Android 12, пользователям Samsung потребуется некоторое время, чтобы испытать последнюю версию ОС на своих смартфонах. Это связано с тем, что компания проводит свою собственную бета-программу, но новый отчет предполагает, что развертывание обновления может произойти раньше, чем ожидалось. Обновление Android 12 появится вместе с One UI 4.0 южнокорейского технологического гиганта. Это также станет серьезным обновлением пользовательского интерфейса прошивки под Android компании Samsung. Ранее на этой неделе источник SamMobile сообщил, что бренд уже начал работу над обновлением Android 12 для серии Galaxy S21.

Примечательно, что это означает, что работа над обновлением началась примерно на месяц раньше, чем обновление Android 11 для линейки Galaxy S20 в прошлом году. Примечательно, что обновление пользовательского интерфейса бренда происходит только с серьезным обновлением One UI. В One UI 2.0 и 3.0 были внесены серьезные изменения, в то время как незначительные изменения должны появиться в One UI 3.5 на базе Android 11 для складных смартфонов в августе 2021 года. Таким образом, мы можем ожидать, что One UI 4.0 также внесет некоторые серьезные изменения в дизайн интерфейса. Хотя бета-программа может появиться раньше, чем в прошлом году, она будет запущена только в октябре этого года. Но это в любом случае хорошие новости — обычно флагманы далеко не всегда получают доступ к новой ОС.