Samsung тестирует Android 12 на Galaxy A52

В описании смартфонов Samsung Galaxy A52 и Galaxy A72 на официальном сайте производителя появилось упоминание операционной системы Android 12. В Google Play Console также фигурируют ОС Android 11 и Android 12. Судя по всему, корейский производитель активно тестирует новую версию ОС для этих смартфонов. Ранее стало известно, что Android 12 точно получат модели Galaxy A72, A52, A52 5G, A52s 5G и произойдет это уже в феврале. Впрочем, Samsung может выпустить апдейт и раньше срока, как это бывало раньше.

Напомним, что Samsung Galaxy A52 характеризуется восьмиядерной платформой Snapdragon 720G, 4, 6 или 8 ГБ ОЗУ, 6,5-дюймовым Super AMOLED Infinity-O дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, фронтальной камерой на 32 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 64 Мп (есть оптическая стабилизация), 12 Мп (сверхширик), 5 Мп и 5 Мп, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, модулем NFC, батареей на 4500 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт.