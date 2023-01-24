Samsung тизерит главную особенность Galaxy S23 Ultra

Для этого, скорее всего, производитель будет использовать телеобъектив, который благодаря свежим алгоритмам позволит более эффективно снимать даже небольшой диафрагмой в ночное время суток. Это звучит достаточно интересно, потому что на стандартную камеру почти все флагманы снимают очень достойно, а вот с зум-объективами всё не так хорошо, как хотелось бы. Возможно, всё дело в 200-мегапиксельной основной камере, которая будет кадрировать снимок и предоставлять пользователю увеличенные объекты в кадре, а может зум-объектив теперь работает немного иначе, чем все привыкли. В любом случае, стоит ожидать небольшого прорыва в этом направлении в ближайшее время, иначе бы компания не тизерила ничего подобного перед презентацией.