Samsung тизерит главную особенность Galaxy S23 Ultra

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Samsung планирует сделать серьёзную ставку на качество ночной съёмки в смартфоне Galaxy S23 Ultra. Безусловно, пока что у нас нет никаких точных характеристик и описания особенностей грядущего устройства, чтобы точно определить, как именно компания планирует улучшить ночную съёмку, но прямо сейчас компания тизерит именно эту функцию в свежем постере. На нём компания изобразила Луну ночью, которая видна достаточно хорошо и снята предельно детализировано. Вероятно, это тонкий намёк на то, что инсайдеры были правы и компания хочет сделать серьёзный упор именно на возможность ночной съёмки с функцией увеличения отдалённых объектов.

Для этого, скорее всего, производитель будет использовать телеобъектив, который благодаря свежим алгоритмам позволит более эффективно снимать даже небольшой диафрагмой в ночное время суток. Это звучит достаточно интересно, потому что на стандартную камеру почти все флагманы снимают очень достойно, а вот с зум-объективами всё не так хорошо, как хотелось бы. Возможно, всё дело в 200-мегапиксельной основной камере, которая будет кадрировать снимок и предоставлять пользователю увеличенные объекты в кадре, а может зум-объектив теперь работает немного иначе, чем все привыкли. В любом случае, стоит ожидать небольшого прорыва в этом направлении в ближайшее время, иначе бы компания не тизерила ничего подобного перед презентацией.
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