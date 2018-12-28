Samsung уберет традиционный слуховой динамик

Samsung уже продемонстрировала телефон с селфи-камерой внутри дисплея, ожидается что Galaxy S10 последует этому примеру. Следующим шагом является удаление традиционного динамика и использование дисплея в качестве одного.

Samsung планирует использовать пьезоэлектрические приводы, встроенные в дисплей, для воспроизведения звука - Samsung называет его «Звук на дисплее» и продемонстрирует его на выставке бытовой электроники в Вегасе в январе следующего года. Этот метод перехода звука не является совершенно новым - оригинальный Xiaomi Mi Mix использовал пьезоэлектричество для передачи звука, но в то время технология была не совсем доработана, и вместо этого Mi Mix 2 получил обычный динамик.