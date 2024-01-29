Samsung улучшила частоту ШИМ экрана в Galaxy S24

Энтузиасты обнаружили улучшение экрана в смартфонах флагманской серии Galaxy S24, о котором Samsung не упомянула в презентации. Оказывается, частота регулировки ШИМ в новом поколении выросла до 492 Гц по сравнению с 240 Гц у Galaxy S23. Для сравнения, в iPhone 15 Pro ШИМ составляет 480 Гц, а в Google Pixel 8 – 246 Гц. Впрочем, китайские смартфоны уже давно ушли вперед – флагманские Honor Magic6 Pro может похвастаться показателем в 4320 Гц, а недорогой Honor 100 Pro – 3840 Гц.

Напомним, что Galaxy S24 оснащается процессорами Samsung Exynos 2400 или Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy в зависимости от региона продаж, 6,2-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и адаптивной частотой обновления 1-120 Гц), фронтальной камерой на 12 Мп, основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 10 Мп (3-кратный оптический зум), батареей ёмкостью 4000 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 25 Вт и 15 Вт соответственно, защитой от воды и пыли (IP68), адаптерами Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E, а также ОС Android 14 с фирменной прошивкой One UI 6.1 «из коробки».