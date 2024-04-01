Samsung улучшит Bixby за счёт ИИ

Здесь стоит напомнить, что прошло почти семь лет с момента релиза Bixby от Samsung и хотя ассистент явно начал свой путь не слишком успешно, можно с уверенностью сказать, что Samsung работает в этом направлении. И с реализацией функций генеративного искусственного интеллекта можно предположить, что ассистент будет более популярен на рынке. К сожалению, руководитель Samsung не поделился большим количеством информации о том, что станет с Bixby, когда он будет улучшен всеми функциями генеративного искусственного интеллекта. Кроме того, специалисты не уверены, что данный голосовой помощник сможет конкурировать с Google Assistant или Gemini. Ведь у Samsung нет своего ИИ — она пользуется решениями компании Google, а значит, у Google всегда будет решение лучше.