Samsung улучшит Bixby за счёт ИИ

Сегодня появилась информация, указывающая на то, что компания Samsung не готова отказываться от своего голосового помощника Bixby. Компания планирует внедрить функции генеративного искусственного интеллекта в свой инструмент и в отличие от других слухов, которые сейчас достаточно активно распространяются по интернету, эта информация поступает от высшего руководства Samsung, так что вероятность релиза новых функций очень высока. «С появлением генеративного искусственного интеллекта и технологии LLM (больших языковых моделей), я считаю, что нам нужно переопределить роль Bixby, чтобы Bixby мог быть оснащён генеративным искусственным интеллектом», — сообщил представитель компании в рамках интервью.

Здесь стоит напомнить, что прошло почти семь лет с момента релиза Bixby от Samsung и хотя ассистент явно начал свой путь не слишком успешно, можно с уверенностью сказать, что Samsung работает в этом направлении. И с реализацией функций генеративного искусственного интеллекта можно предположить, что ассистент будет более популярен на рынке. К сожалению, руководитель Samsung не поделился большим количеством информации о том, что станет с Bixby, когда он будет улучшен всеми функциями генеративного искусственного интеллекта. Кроме того, специалисты не уверены, что данный голосовой помощник сможет конкурировать с Google Assistant или Gemini. Ведь у Samsung нет своего ИИ — она пользуется решениями компании Google, а значит, у Google всегда будет решение лучше.
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